По состоянию на утро 18 ноября, в результате российской атаки 11 человек погибли, среди них двое детей – 9-летний мальчик и 14-летняя девочка. 89 человек ранены, из них 11 находятся в реанимации. Подробнее о том, что происходит на месте удара 24 Каналу рассказала корреспондентка Суспільне Сумы Екатерина Гладенко.

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Какая ситуация на месте удара

Известно, что в более 20 домах сейчас нет тепла, а в шести наиболее поврежденных, которые были в эпицентре взрыва, нет электричества и водоснабжения.

Людей под завалами нет,

– сообщила корреспондентка Общественное.

Сейчас на месте удара продолжаются восстановительные работы. Люди пришли к своим домам, которые повредило в результате вчерашнего вражеского обстрела, чтобы убирать стекло и разбирать завалы.

Последствия удара по Сумах: фото Суспільне

На месте работает штаб, развернута палатка спасателей и Красного Креста, также работают волонтерские организации, которые выдают строительные материалы, чтобы закрыть разбитые окна и двери.

Спасатели и волонтеры помогают людям убирать завалы. Кроме того, есть аварийные конструкции, в частности балконы и окна, которые просто свисают и могут представлять опасность,

– отметила Гладенко.

Люди, чье жилье пострадало во время атаки, могут обращаться в штаб помощи. Его развернули в ДОУ № 9.

Какие последствия повторной атаки по Сумах

Около полуночи 18 ноября Россия снова атаковала Сумы. На этот раз россияне нанесли удар по критической инфраструктуре.

В Сумской ОВА сообщили, что в результате удара ранены три человека. Ночью в части города исчезло электричество, также остановились водозаборы, поэтому не было воды.

Горожане сообщают о том, что электричество восстанавливалась еще ночью, но на сегодня Облэнерго ввело в регионе плановые отключения, поэтому из-за этого сложно сказать, насколько удалось восстановить электроснабжение после ночного удара,

– добавила корреспондентка Общественное.

В Сумах 18 – 19 ноября будут днями траура по погибшим в результате атаки.