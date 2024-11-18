Станом на ранок 18 листопада, внаслідок російської атаки 11 людей загинули, серед них двоє дітей – 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. 89 людей поранені, із них 11 перебувають в реанімації. Детальніше про те, що відбувається на місці удару 24 Каналу розповіла кореспондентка Суспільне Суми Катерина Гладенко.

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Яка ситуація на місці удару

Відомо, що у понад 20 будинках зараз немає тепла, а у шести найбільш пошкоджених, які були в епіцентрі вибуху, немає електрики та водопостачання.

Людей під завалами немає,

– повідомила кореспондентка Суспільне.

Наразі на місці удару тривають відновлювальні роботи. Люди прийшли до своїх будинків, які пошкодило внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу, аби прибирати скло та розбирати завали.

Наслідки удару по Сумах: фото Суспільне

На місці працює штаб, розгорнутий намет рятувальників та Червоного Хреста, також працюють волонтерські організації, які видають будівельні матеріали, аби закрити розбиті вікна та двері.

Рятувальники та волонтери допомагають людям прибирати завали. Окрім того, є аварійні конструкції, зокрема балкони та вікна, які просто звисають й можуть становити небезпеку,

– зазначила Гладенко.

Люди, чиє житло постраждало під час атаки, можуть звертатися у штаб допомоги. Його розгорнули в ДНЗ № 9.

Які наслідки повторної атаки по Сумах

Близько опівночі 18 листопада Росія знову атакувала Суми. Цього разу росіяни завдали удар по критичній інфраструктурі.

У Сумській ОВА повідомили, що внаслідок удару поранено три людини. Вночі у частині міста зникла електрика, також зупинились водозабори, тож не було води.

Містяни повідомляють про те, що електрика відновлювалася ще вночі, але на сьогодні Обленерго запровадило в регіоні планові відключення, тож через це складно сказати, наскільки вдалося відновити електропостачання після нічного удару,

– додала кореспондентка Суспільне.

У Сумах 18 – 19 листопада будуть днями жалоби за загиблими внаслідок атаки.