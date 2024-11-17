Станом на цю хвилину на місці працюють рятувальні служби. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на українського президента Володимира Зеленського.

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Зеленський відреагував на удар по Сумах

Володимир Зеленський наголосив, що росіяни завдали ракетного удару по дев'ятиповерховому будинку у Сумах. За його словами, усі необхідні служби вже на місці, триває рятувальна операція.

На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким. Злочинець має понести покарання за вбивства невинних людей,

– написав він.

Український лідер також показав наслідки ворожого удару.

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За інформацією прокуратури, відомо про вісім загиблих, серед яких одна дитина, та 10 поранених. Наразі розпочато розслідування. За даними обласної військової адміністрації, кількість загиблих дітей сягає 2.

Наслідки удару по багатоповерхівці / Суспільне Суми

Нагадаємо, вибух у Сумах чули близько 19:26. Зауважимо, о 19:32 у Сумській області оголосили повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу. Вже о 20:37 у Сумах пролунав повторний вибух.