По состоянию на эту минуту на месте работают спасательные службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского.

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Зеленский отреагировал на удар по Сумам

Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне нанесли ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. По его словам, все необходимые службы уже на месте, идет спасательная операция.

Сейчас известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким. Преступник должен понести наказание за убийства невинных людей,

– написал он.

Украинский лидер также показал последствия вражеского удара.

Россия ударила по жилому дому: смотрите видео

По информации прокуратуры, известно о восьми погибших, среди которых один ребенок, и 10 раненых. В настоящее время начато расследование. По данным областной военной администрации, количество погибших детей составляет 2.

Последствия удара по многоэтажке / Суспильне Сумы

Напомним, взрыв в Сумах слышали около 19.26. Заметим, в 19.32 в Сумской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Востока. Уже в 20:37 в Сумах раздался повторный взрыв.