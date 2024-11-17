Россия ударила по многоэтажке в Сумах, есть погибшие и пострадавшие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

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Что известно о жертвах и пострадавших

В результате удара известно о 8 погибших, среди которых 2 детей, и 10 раненых. В то же время корреспонденты Суспільного рассказывают о 49 раненых.

Россия атаковала город ракетами.

Прокуратура начала производство по факту нарушения обычаев войны.

В результате атаки врага, по состоянию на 22:00, известно о гибели 8 человек, среди которых 1 ребенок, еще 10 местных жителей получили ранения,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, повреждения получили по меньшей мере 10 многоэтажек и транспортные средства, количество которых сейчас уточняется.

Утром 17 ноября Россия массированно атаковала Украину различными видами ракет и ударными дронами типа "Шахед". Под прицелом снова находилась энергетика. Вследствие этих ударов в Украине ввели почасовые включения света.