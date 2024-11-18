Оккупанты нанесли смертельный удар по Одессе. В сети появились жуткие кадры с места происшествия, передает 24 Канал.

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Циничный обстрел Одессы

Так, местные паблики публикуют видео и фото, на которых можно увидеть убитых россиянами людей прямо посреди улицы.

Последствия ракетного удара по жилому району города: смотрите видео

Тела погибших прямо посреди улицы Одессы / Фото соцсети

Мер Одессы Геннадий Труханов отреагировал на преступление россиян.

Враг коварно направил ракету в жилую застройку, район деловой активности. Уже известно о 8 погибших, люди просто шли по своим делам,

– написал чиновник.

Главу ОВА Олег Кипер уточнил, что 18 человек получили ранения, среди них – ребенок. Четверо человек находятся в тяжелом состоянии.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщает, что горят жилые дома в центре Одессы.

Еще одна ракета не разорвалась, она прямо в здании учебного заведения,

– добавил он.