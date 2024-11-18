Окупанти завдали смертельного удару по Одесі. У мережі з'явилися моторошні кадри з місця події, передає 24 Канал.

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Цинічний обстріл Одеси

Так, місцеві пабліки публікують відео і фото, на яких можна побачити вбитих росіянами людей просто посеред вулиці.

Наслідки ракетного удару по житловому району міста: дивіться відео

Тіла загиблих просто посеред вулиці Одеси / Фото соцмережі

Мер Одеси Геннадій Труханов відреагував на злочин росіян.

Ворог підступно спрямував ракету у житлову забудову, район ділової активності. Наразі вже відомо про 8 загиблих, люди просто йшли у своїх справах,

– написав посадовець.

Очільника ОВА Олег Кіпер уточнив, що 18 людей зазнали поранення, серед них – дитина. Четверо людей перебувають у важкому стані.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомляє, що горять житлові будинки у центрі Одеси.

Ще одна ракета не розірвалася, вона просто в будівлі навчального закладу,

– додав він.