Відомо, що внаслідок атаки вже є жертви та постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про удар по Одесі

Російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені,

– ідеться в повідомленні ОВА.

Крім вищезгаданого, згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок ворожого удару пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. Станом на 12:34 це вся відома інформація про злочин, вчинений ворогом проти мирного населення.

Також даних про кількість загиблих і поранених наразі вказано не було. Керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер додав, що інформація щодо цього доповнюватиметься.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, тривогу по всій Одеській області оголосили ще об 11:13. Повітряні сили попереджали про можливе застосування балістики ворогом. Вже об 11:58 з'явилися перші повідомлення про вибухи. Гучні звуки у місті також підтвердив і міський голова Одеси Геннадій Труханов.