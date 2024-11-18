Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. По всій області також оголосили тривогу.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Тривогу по всій Одеській області оголосили ще об 11:13. Повітряні сили попереджали про можливе застосування балістики ворогом.

Загроза застосування балістичного озброєння з Криму,

– писали військові.

Об 11:58 Повітряні сили попередили про рух балістики на Одесу. У цей самий час, за даними кореспондентки 24 Каналу, у місті пролунали сильні вибухи.

Гучні звуки у місті також підтвердив і міський голова Одеси Геннадій Труханов. Він також закликав жителів міста лишатися в укриттях.

За даними телеграм-каналу monitor вибухи пролунали в межах Одеси. Для атаки ворог, попередньо, застосував 1 балістичну ракету типу "Іскандер-М", а загроза триває до відбою тривоги.

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