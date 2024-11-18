Горять будинки, мертві люди лежать серед вулиці: жахливі кадри з місця обстрілу Одеси
Вдень Росія обстріляла балістикою Одесу. Внаслідок ворожого удару є загиблі і поранені.
Окупанти завдали смертельного удару по Одесі. У мережі з'явилися моторошні кадри з місця події, передає 24 Канал.
Дивіться також Балкони й вікна просто звисають з будинку: що відбувається на місці удару в Сумах
Цинічний обстріл Одеси
Так, місцеві пабліки публікують відео і фото, на яких можна побачити вбитих росіянами людей просто посеред вулиці.
Наслідки ракетного удару по житловому району міста: дивіться відео
Тіла загиблих просто посеред вулиці Одеси / Фото соцмережі
Мер Одеси Геннадій Труханов відреагував на злочин росіян.
Ворог підступно спрямував ракету у житлову забудову, район ділової активності. Наразі вже відомо про 8 загиблих, люди просто йшли у своїх справах,
– написав посадовець.
Очільника ОВА Олег Кіпер уточнив, що 18 людей зазнали поранення, серед них – дитина. Четверо людей перебувають у важкому стані.
Нардеп Олексій Гончаренко повідомляє, що горять житлові будинки у центрі Одеси.
Ще одна ракета не розірвалася, вона просто в будівлі навчального закладу,
– додав він.