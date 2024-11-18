Мертвые люди на улицах, а их дома – в огне: что известно об атаке на Одессу 18 ноября

Москва средь бела дня нанесла баллистический удар по домам в Одессе. Десятки людей погибли и получили ранения.

Ужасные кадры с места обстрела всколыхнули сеть, передает 24 Канал.

Смотрите также На дороге в Одессе лежат тела с гражданскими, а в России радуются, что попали в отель с военными

Оккупанты запустили "Искандер-М"

Около 11:55 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики из Крыма. В Одесской области объявили воздушную тревогу. Через мгновение появилось сообщение о пуске ракет на Одессу, а затем в городе прогремели взрывы.

Позже в Воздушных силах поделились деталями удара. Там рассказали, что в 11:57 враг атаковал Одессу баллистической ракетой "Искандер-М", которая была сбита противовоздушной обороной.

К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилой сектор Приморского района города и вызвала много горя,

– отметили военные.

Они также рассказали, что за несколько минут до баллистической атаки на подлете к Одессе средствами ПВО был уничтожен вражеский БПЛА "Орлан-10", который предположительно был направлен, для осуществления воздушной разведки.

Ужасные разрушения и кадры с места "прилета"

Как отметили в прокуратуре и ГСЧС, в результате удара повреждены 3 многоквартирных дома, здание университета и 2 админздания. Ведомства показали последствия вражеского обстрела.

Пораженная баллистикой Одесса / Фото ГСЧС и прокуратура

Обратите внимание! Несмотря на то, что на кадрах четко видно, что погибшие – это гражданские, российские пропагандисты рассказывают, что страна-агрессор нанесла удар якобы по отелю-общежитию, в котором жили военные.

Сколько людей погибло и пострадало

Первые цифры, которые сообщали местные паблики, а затем и официальные лица, – были 8 погибших и 18 раненых в результате атаки. Однако постепенно количество жертв и пострадавших росло.

По состоянию на 15:00 известно, что российский обстрел унес жизни по меньшей мере 10 человек. Среди них – семеро полицейских, а именно следователи и работник конвойной службы полиции. Также оборвались жизненная дорога одного медика и двух местных жителей.

Более 40 человек получили ранения. Ранее глава ОВА Олег Кипер отметил, что среди пострадавших – четверо детей в возрасте 7, 10 и двое – 11 лет. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Также в больницах находятся 30 взрослых, из них трое – в крайне тяжелом состоянии.

"Россия показала, что ее интересует только война"

Президент Зеленский отреагировал на очередное преступление оккупантов. Он считает, что этот террор не случайный, а показательный.

После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов, Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати" до всех столиц мира,

– подчеркнул глава государства.