Мертві люди на вулицях, а їхні будинки – у вогні: що відомо про атаку на Одесу 18 листопада

Москва серед білого дня завдала балістичного удару по будинках в Одесі. Десятки людей загинули і отримали поранення.

Моторошні кадри з місця обстрілу сколихнули мережу, передає 24 Канал.

Дивіться також На дорозі в Одесі лежать тіла з цивільними, а у Росії радіють, що влучили у готель з військовими

Окупанти запустили "Іскандер-М"

Близько 11:55 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики з Криму. На Одещині оголосили повітряну тривогу. За мить з'явилося повідомлення про пуск ракет на Одесу, а потім у місті прогриміли вибухи.

Пізніше у Повітряних силах поділилися деталями удару. Там розповіли, що о 11:57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М", яку було збито протиповітряною обороною.

На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя,

– зазначили військові.

Вони також розказали, що за кілька хвилин до балістичної атаки на підльоті до Одеси засобами ППО було знищено ворожий БпЛА "Орлан-10", який імовірно був направлений, для здійснення повітряної розвідки.

Жахливі руйнування і кадри з місця "прильоту"

Як зазначили у прокуратурі і ДСНС, у результаті удару пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, будівлю університету та 2 адмінбудівлі. Відомства показали наслідки ворожого обстрілу.

Уражена балістикою Одеса / Фото ДСНС і прокуратура

Зверніть увагу! Попри те, що на кадрах чітко видно, що загиблі – це цивільні, російські пропагандисти розповідають, що країна-агресорка завдала удару нібито по готелю-гуртожитку, у якому мешкали військові.

Скільки людей загинуло і постраждало

Перші цифри, які повідомляли місцеві пабліки, а потім й офіційні особи, були 8 загиблих і 18 поранених внаслідок атаки. Однак поступово кількість жертв і постраждалих зростала.

Станом на 15:00 відомо, що російський обстріл забрав життя щонайменше 10 людей. Серед них – семеро поліцейських, а саме слідчі і працівник конвойної служби поліції. Також обірвалися життєва дорога одного медика і двох місцевих жителів.

Понад 40 людей отримали поранення. Раніше очільник ОВА Олег Кіпер зазначив, що серед постраждалих – четверо дітей віком 7, 10 та двоє – 11 років. Вони шпиталізовані у стані середньої ступеню важкості. Також у лікарнях перебувають 30 дорослих, з них троє – у вкрай важкому стані.

"Росія показала, що її цікавить лише війна"

Президент Зеленський відреагував на черговий злочин окупантів. Він вважає, що цей терор не випадковий, а показовий.

Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання"від ударів, Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти" до всіх столиць світу,

– наголосив глава держави.