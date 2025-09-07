Россияне ударили по палаточному лагерю на Сумщине: есть жертва, среди раненых ребенок
- Российские военные атаковали палаточный лагерь на окраине Путивльской общины Сумской области вечером 6 сентября.
- До прибытия медиков погибла 51-летняя женщина, еще 7 раненых госпитализировали, в частности 8-летнего ребенка.
Поздно вечером субботы, 6 сентября, российские военные атаковали Сумскую область. Противник попал в гражданский палаточный лагерь на окраине Путивльской общины.
Есть жертва и пострадавшие. Детали сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на палаточный лагерь?
В пригороде Путивльской общины Сумской области из-за российской атаки пострадал гражданский палаточный лагерь.
От осколочного ранения погибла 51-летняя женщина. Она умерла еще до приезда медиков.
Кроме того, ранены 7 человек, среди них 8-летний мальчик и его родители. Пострадавших госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь. По предварительной информации, люди в состоянии средней тяжести.
Мирный отдых людей враг превратил в трагедию,
– написал Григоров.
Атака в ночь на 7 сентября: коротко о главном
- Россияне запустили по Украине 805 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов, 9 крылатых ракет "Искандер-К" и 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23. Силы ПВО сбили и подавили 751 воздушную цель.
- У Киеве погибли 2 человека – молодая женщина и ребенок в возрасте до 1 года. Также в Дарницком районе в укрытии умерла пожилая женщина. Кроме того, по меньшей мере 18 человек пострадали.
- Впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Кабмина, в частности крыша и верхние этажи.
- У Кривом Роге противник неоднократно целился в гражданский объект. Пострадали 3 человека, возник большой пожар.