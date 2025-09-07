Поздно вечером субботы, 6 сентября, российские военные атаковали Сумскую область. Противник попал в гражданский палаточный лагерь на окраине Путивльской общины.

Есть жертва и пострадавшие. Детали сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на палаточный лагерь?

В пригороде Путивльской общины Сумской области из-за российской атаки пострадал гражданский палаточный лагерь.

От осколочного ранения погибла 51-летняя женщина. Она умерла еще до приезда медиков.

Кроме того, ранены 7 человек, среди них 8-летний мальчик и его родители. Пострадавших госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь. По предварительной информации, люди в состоянии средней тяжести.

Мирный отдых людей враг превратил в трагедию,

– написал Григоров.

