Росіяни вдарили по наметовому табору на Сумщині: є жертва, серед поранених – дитина
- Російські військові атакували наметовий табір на околиці Путивльської громади Сумської області ввечері 6 вересня.
- До прибуття медиків загинула 51-річна жінка, ще 7 поранених госпіталізували, зокрема 8-річну дитину.
Пізно ввечері суботи, 6 вересня, російські військові атакували Сумську область. Противник поцілив у цивільний наметовий табір на околиці Путивльської громади.
Є жертва та постраждалі. Деталі повідомив начальника Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на наметовий табір?
У передмісті Путивльської громади Сумщини через російську атаку постраждав цивільний наметовий табір.
Від уламкового поранення загинула 51-річна жінка. Вона померла ще до приїзду медиків.
Окрім того, поранено 7 людей, серед них 8-річний хлопчик і його батьки. Постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу. За попередньою інформацією, люди у стані середньої тяжкості.
Мирний відпочинок людей ворог перетворив на трагедію,
– написав Григоров.
Атака в ніч на 7 вересня: коротко про головне
Росіяни запустили по Україні 805 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів, 9 крилатих ракет "Іскандер-К" і 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23. Сили ППО збили та подавили 751 повітряну ціль.
У Києві загинуло 2 людини – молода жінка та дитина віком до 1 року. Також у Дарницькому районі в укритті померла літня жінка. Окрім того, щонайменше 18 людей постраждали.
Уперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, зокрема дах і верхні поверхи.
У Кривому Розі противник неодноразово цілив у цивільний об'єкт. Постраждали 3 чоловіки, виникла велика пожежа.