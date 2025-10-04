После российского ракетного удара по учебному подразделению в Гончаровском на Черниговщине 24 сентября, военных из центра подготовки подразделений поэтапно перемещают в другие регионы Украины. Это делают для более безопасного пребывания защитников и проведения занятий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответы Командования Сухопутных войск ВСУ на запрос Суспильного.

Что говорят в Сухопутных войсках о переводе солдат из Гончаровского?

В Сухопутных войсках отметили, что, несмотря на меры, организованные в соответствии с требованиями высшего военного командования, произошел случай гибели личного состава в Гончаровском центре подготовки подразделений, куда оккупанты нанесли ракетный удар.

В ответе на запрос журналистов говорится, что по данному факту уже назначили специальное служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства, которые привели к гибели военнослужащих, а также роль и место всех причастных к этому должностных лиц.

По словам военных, виновных привлекут к ответственности, согласно действующему законодательству. Вместе с этим в Сухопутных войсках отметили, что по требованию командующего укрытием личный состав обеспечен на все 100%.

Также проводится постоянная работа по улучшению безопасных условий пребывания военнослужащих. Постоянно проводятся тренировки действий личного состава по вопросам соблюдения требований безопасности во время "Воздушной тревоги", других видов опасности и оказания первой медицинской помощи,

– говорится в ответе Сухопутных войск.

Что известно о вражеском ракетном ударе по Гончаровскому?