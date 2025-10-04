Военных с полигона в Гончаровском переводят в другие регионы после ракетного удара РФ, – СМИ
- Военных из центра подготовки в Гончаровском переводят в другие регионы после российского ракетного удара для более безопасного пребывания и занятий.
- Командование Сухопутных войск ВСУ проводит служебное расследование относительно гибели личного состава, а виновных привлекут к ответственности.
После российского ракетного удара по учебному подразделению в Гончаровском на Черниговщине 24 сентября, военных из центра подготовки подразделений поэтапно перемещают в другие регионы Украины. Это делают для более безопасного пребывания защитников и проведения занятий.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответы Командования Сухопутных войск ВСУ на запрос Суспильного.
Что говорят в Сухопутных войсках о переводе солдат из Гончаровского?
В Сухопутных войсках отметили, что, несмотря на меры, организованные в соответствии с требованиями высшего военного командования, произошел случай гибели личного состава в Гончаровском центре подготовки подразделений, куда оккупанты нанесли ракетный удар.
В ответе на запрос журналистов говорится, что по данному факту уже назначили специальное служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства, которые привели к гибели военнослужащих, а также роль и место всех причастных к этому должностных лиц.
По словам военных, виновных привлекут к ответственности, согласно действующему законодательству. Вместе с этим в Сухопутных войсках отметили, что по требованию командующего укрытием личный состав обеспечен на все 100%.
Также проводится постоянная работа по улучшению безопасных условий пребывания военнослужащих. Постоянно проводятся тренировки действий личного состава по вопросам соблюдения требований безопасности во время "Воздушной тревоги", других видов опасности и оказания первой медицинской помощи,
– говорится в ответе Сухопутных войск.
Что известно о вражеском ракетном ударе по Гончаровскому?
Сухопутные войска ВСУ 24 сентября сообщили, что россияне нанесли комбинированный удар по учебному подразделению в Гончаровском, в Черниговской области. Для удара враг применил, в частности, две баллистические ракеты типа "Искандер".
Как отметили в Сухопутных войсках, несмотря на принятые меры безопасности, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось. Ведь россияне попали точно в укрытие полигона.
Уже 27 сентября в Чернигове попрощались с военнослужащим Максимом Раковым, который погиб от российского ракетного удара в Гончаровском 24 сентября. Защитник на момент атаки находился в укрытии.