Після російського ракетного удару по навчальному підрозділу в Гончарівському на Чернігівщині 24 вересня, військових із центру підготовки підрозділів поетапно переміщують до інших регіонів України. Це роблять задля більш безпечного перебування захисників та проведення занять.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповіді Командування Сухопутних військ ЗСУ на запит Суспільного.

Що кажуть у Сухопутних військах про переведення солдатів з Гончарівського?

У Сухопутних військах зазначили, що, попри заходи, організовані відповідно до вимог вищого військового командування, стався випадок загибелі особового складу в Гончарівському центрі підготовки підрозділів, куди окупанти завдали ракетного удару.

У відповіді на запит журналістів ідеться, що за цим фактом уже призначили спеціальне службове розслідування, аби встановити всі обставини, які призвели до загибелі військовослужбовців, а також роль та місце всіх причетних до цього посадових осіб.

За словами військових, винних притягнуть до відповідальності, згідно з чинним законодавством. Разом із цим у Сухопутних військах зазначили, що на вимогу командувача укриттям особовий склад забезпечений на всі 100%.

Також проводиться постійна робота щодо покращення безпечних умов перебування військовослужбовців. Постійно проводяться тренування дій особового складу з питань дотримання вимог безпеки під час "Повітряної тривоги", інших видів небезпеки та надання першої медичної допомоги,

– йдеться у відповіді Сухопутних військ.

Що відомо про ворожий ракетний удар по Гончарівському?