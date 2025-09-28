Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

В Чернигове попрощались с Максимом Раковым

Максим Раков пошел в армию добровольцем с первых дней полномасштабного вторжения. В Гончаровском, что на Черниговщине, он проходил обучение.

Мы с ним созвонились за час до самого удара. Он себя не очень хорошо чувствовал, приболел немного. Говорит: "Мы идем в укрытие, я там посплю",

– рассказала жена бойца Юлия.

По ее словам, через час после последнего разговора состоялся ракетный удар по полигону: женщина сразу начала волноваться.

Девушек-волонтеров стала расспрашивать, кто что знает. Ребятам понаписывала, поспрашивала, выходил ли он может с кем-то на связь. До утра мы ничего не знали, а утром ребята позвонили и сказали, что Макс погиб,

– поделилась Юлия.

Она также рассказала, что до удара военный был в Гончаровском в течение двух недель. Боец рассказывал, что над ними постоянно летают разведывательные дроны.

С Максимом Раковым попрощались в Екатерининском соборе Чернигова.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Максима Ракова. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину