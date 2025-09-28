Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
В Чернигове попрощались с Максимом Раковым
Максим Раков пошел в армию добровольцем с первых дней полномасштабного вторжения. В Гончаровском, что на Черниговщине, он проходил обучение.
Мы с ним созвонились за час до самого удара. Он себя не очень хорошо чувствовал, приболел немного. Говорит: "Мы идем в укрытие, я там посплю",
– рассказала жена бойца Юлия.
По ее словам, через час после последнего разговора состоялся ракетный удар по полигону: женщина сразу начала волноваться.
Девушек-волонтеров стала расспрашивать, кто что знает. Ребятам понаписывала, поспрашивала, выходил ли он может с кем-то на связь. До утра мы ничего не знали, а утром ребята позвонили и сказали, что Макс погиб,
– поделилась Юлия.
Она также рассказала, что до удара военный был в Гончаровском в течение двух недель. Боец рассказывал, что над ними постоянно летают разведывательные дроны.
С Максимом Раковым попрощались в Екатерининском соборе Чернигова.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Максима Ракова. Вечная память!
Они отдали жизнь за Украину
На Луганщине оборвалась жизнь защитника Украины Рауфа Рузудженко. Он погиб во время выполнения боевого задания в возрасте 49 лет и считался пропавшим без вести с июля 2023 года.
В боях за Украину погиб военный из Львовской области Олег Гуляк. Мужчина встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения.
Недавно также стало известно, что на фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук. На защиту Украины он стал в 2014 году, присоединившись к одному из добровольческих батальонов.