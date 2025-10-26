Россияне ударили FPV-дроном по ресторану в Харькове
- 26 октября россияне атаковали Харьков FPV-дроном.
- Повреждение получил ресторан.
26 октября днем оккупанты атаковали Харьков. Прилет произошел возле заведения общественного питания.
В течение дня враг несколько раз обстреливал Харьков беспилотниками. В частности, известно о попадании российского снаряда в Новобаварском районе города, передает 24 Канал з ссылкой на Игоря Терехова.
Что известно об обстреле Харькова?
После 16:00 по Харькову противник ударил FPV-дроном. В результате атаки повреждений получил ресторан на окраине города. В заведении – выбиты окна. По словам мэра, люди не пострадали.
Ранее в 12:36 в Харькове тоже слышали взрывы. Как оказалось, оккупанты попали по промзоне Слободского района. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
Напомним, что в последнее время противник начал использовать для атак на Харьков БПЛА "Молнии", выступающие носителями FPV-дронов.
Так, 25 октября, россияне запустили на город БПЛА "Молния", который нес два FPV-дрона. Один из них попал в крышу частного дома, другой – в фасад здания. Сам БПЛА "Молния" упал на крышу общежития в Киевском районе, его боевая часть упала рядом. В результате удара по частному дому пострадала семья.
Каковы последствия последних ударов России по Украине?
- Поздним вечером 25 октября захватчики ударили беспилотником по Чернигову. Из-за прилета по территории предприятия занялся грузовик.
- Ночью 26 октября российские дроны прорвались в столицу. Вражеские беспилотники атаковали 4 локации в Деснянском, Оболонском, Дарницком районах. В Деснянском районе "Шахед" влетел в 9-ти этажку, разрушены перекрытия между этажами. Здесь погибли три человека, среди них – мать с 19-летней дочерью. Число пострадавших продолжает расти.
- В Сумах беспилотник повредил крышу дома, пострадала 44-летняя женщина.