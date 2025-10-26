Росіяни вдарили FPV-дроном по ресторану у Харкові
- 26 жовтня росіяни атакували Харків FPV-дроном.
- Пошкоджень зазнав ресторан.
26 жовтня вдень окупанти атакували Харків. Приліт стався біля закладу громадського харчування.
Упродовж дня ворог кілька разів обстрілював Харків безпілотниками. Зокрема, відомо про влучання російського снаряда у Новобаварському районі міста, передає 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова.
Що відомо про обстріл Харкова?
Після 16:00 по Харкову противник вдарив FPV-дроном. Внаслідок атаки ушкоджень зазнав ресторан на околиці міста. У закладі – вибиті вікна. За словами мера, люди не постраждали.
Раніше, о 12:36 у Харкові теж чули вибухи. Як виявилося, окупанти поцілили по промзоні Слобідського району. На щастя, минулося без руйнувань і потерпілих.
Нагадаємо, що останнім часом противник почав використовувати для атак на Харків БпЛА "Молнії", які виступають носіями FPV-дронів.
Так, 25 жовтня, росіяни запустили на місто БпЛА "Молнія", який ніс два FPV-дрони. Один з них влучив у дах приватного будинку, інший – у фасад будівлі. Сам БпЛА "Молнія" впав на дах гуртожитку в Київському районі, його бойова частина впала поруч. Внаслідок удару по приватному будинку постраждала родина.
Які наслідки останніх ударів Росії по Україні?
- Пізно ввечері 25 жовтня загарбники вдарили безпілотником по Чернігову. Через приліт по території підприємства зайнялася вантажівка.
- Уночі 26 жовтня російські дрони прорвалися до столиці. Ворожі безпілотники атакували 4 локації в Деснянському, Оболонському, Дарницькому районах. У Деснянському районі "Шахед" влетів в 9-типоверхівку, зруйновані перекриття між поверхами. Тут загинули троє людей, серед них – мати з 19-річною донькою. Кількість постраждалих продовжує зростати.
- У Сумах безпілотник пошкодив дах будинку, постраждала 44-річна жінка.