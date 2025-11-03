Создали дефицит топлива для оккупантов: ССО поразили логистику россиян на Луганщине
- Украинские ССО атаковали логистические объекты россиян на Луганщине, создав для оккупантов дефицит топлива.
- Поражено место разгрузки ГСМ у Должанска и склад материально-технического обеспечения вблизи Роскошного.
В ночь на понедельник, 3 ноября, украинские защитники в очередной раз атаковали объекты россиян на оккупированных территориях. В частности, успешно поразили вражескую логистику на Луганщине.
Речь идет о месте разгрузки ГСМ и склад захватчиков. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.
Что известно о поражении врага на Луганщине?
Подразделения ССО успешно поразили объекты российской логистики в Луганской области, в частности:
- вблизи города Должанск – осуществлено огневое поражение места разгрузки горюче-смазочных материалов;
- вблизи села Роскошное – уничтожен склад материально-технического обеспечения оккупационных войск.
ССО ударили по россиянам на Луганщине: смотрите видео
В конце концов, действия украинских защитников создали дефицит горючего и нарушили логистику врага в пределах группировки войск "Центр" страны-агрессора.
Лучше всего выигранная та битва, на которую враг не смог приехать,
– подытожили военные.
Пока Владимир Путин тянет время относительно мирных переговоров, ситуация на российских тыловых направлениях становится все сложнее: блэкаут на Сахалине, дроны под Москвой и удар по Белгородской дамбе, что отрезал часть оккупантов от снабжения.
Что известно о последних потерях врага в войне?
- Напомним, по состоянию на утро 3 ноября Генеральный штаб ВСУ отчитался о еще 1 160 ликвидированных захватчиков, 121 единице автомобильной техники и автоцистерн и 2 – специальной техники. Теперь общие потери личного состава российской армии составляют около 1 144 830 человек.
- Кроме того, о российских неудачах на фронте в Украине вспомнил Дональд Трамп. Американский президент предположил, что страна-агрессор потеряла уже более 1 миллиона солдат.
- В ночь на воскресенье, 2 ноября, украинские защитники поразили российскую инфраструктуру в Липецкой области. В результате ударов пострадали 5 подстанций общей мощностью 5 066 мегавольт-ампер.