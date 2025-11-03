Створили дефіцит пального для окупантів: ССО уразили логістику росіян на Луганщині

У ніч на понеділок, 3 листопада, українські оборонці вкотре атакували об'єкти росіян на окупованих територіях. Зокрема, успішно уразили ворожу логістику на Луганщині.

Йдеться про місце розвантаження ПММ і склад загарбників. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили спеціальних операцій.

Що відомо про ураження ворога на Луганщині?

Підрозділи ССО успішно вразили об'єкти російської логістики в Луганській області, зокрема:

поблизу міста Довжанськ – здійснено вогневе ураження місця розвантаження паливно-мастильних матеріалів;

поблизу села Розкішне – знищено склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

ССО вдарили по росіянах на Луганщині: дивіться відео

Зрештою, дії українських оборонців створили дефіцит пального та порушили логістику ворога в межах угруповання військ "Центр" країни-агресорки.

Найкраще виграна битва та, на яку ворог не зміг приїхати,

– підсумували військові.

Цікаво! Ексклюзивно для 24 Каналу військовий експерт і генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів, що поки Володимир Путін тягне час щодо мирних переговорів, ситуація на російських тилових напрямках стає дедалі складнішою: блекаут на Сахаліні, дрони під Москвою та удар по Бєлгородській дамбі, що відрізав частину окупантів від постачання.

