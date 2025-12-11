В Крыму на аэродроме произошел "хлопок": есть погибшие среди российских военных

Вечером 11 декабря на территории оккупированного Крыма слышали взрывы. Предварительно, украинские дроны атаковали аэродром Кача, расположенный в Севастополе. Известно о погибших и раненых оккупантах.

Под вечер российские паблики начали распространять тревожные новости из оккупированного Крыма. Они сообщали, что украинский БПЛА попал по военно-транспортному самолету Ан-26, который стоял на аэродроме Кача, передает 24 Канал.

Что известно об ударе по Каче?

Пропагандисты жалуются, что в результате атаки есть погибшие и раненые среди российских военных. Эту информацию подтверждают агенты движения сопротивления "Атеш". Партизаны говорят, что помогли Силам обороны провести эту операцию.

К слову, еще днем "Атеш" писал о том, что украинские дроны готовятся ударить по военным объектам в Севастополе и Каче.

Справка: Согласно открытым источникам, аэродром Кача используется врагом как военная база для авиации, вертолетов и беспилотников, в частности 318-го отдельного смешанного авиаполка с самолетами Ан-26, Бе-12 и вертолетами Ка-27. С этого аэродрома оккупанты запускают дроны по югу Украины.

Отдельно "Атеш" рассказал, что его агенты провели диверсию в Московской области, чтобы выразить свой протест путинскому режиму в День Конституции России. Партизаны обещали поделиться результатом вскоре.

Что известно о последних ударах Украины по России?