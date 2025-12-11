В Крыму на аэродроме произошел "хлопок": есть погибшие среди российских военных
- Украинские дроны атаковали аэродром Кача в Севастополе.
- Есть погибшие среди оккупантов.
Вечером 11 декабря на территории оккупированного Крыма слышали взрывы. Предварительно, украинские дроны атаковали аэродром Кача, расположенный в Севастополе. Известно о погибших и раненых оккупантах.
Под вечер российские паблики начали распространять тревожные новости из оккупированного Крыма. Они сообщали, что украинский БПЛА попал по военно-транспортному самолету Ан-26, который стоял на аэродроме Кача, передает 24 Канал.
Что известно об ударе по Каче?
Пропагандисты жалуются, что в результате атаки есть погибшие и раненые среди российских военных. Эту информацию подтверждают агенты движения сопротивления "Атеш". Партизаны говорят, что помогли Силам обороны провести эту операцию.
К слову, еще днем "Атеш" писал о том, что украинские дроны готовятся ударить по военным объектам в Севастополе и Каче.
Справка: Согласно открытым источникам, аэродром Кача используется врагом как военная база для авиации, вертолетов и беспилотников, в частности 318-го отдельного смешанного авиаполка с самолетами Ан-26, Бе-12 и вертолетами Ка-27. С этого аэродрома оккупанты запускают дроны по югу Украины.
Отдельно "Атеш" рассказал, что его агенты провели диверсию в Московской области, чтобы выразить свой протест путинскому режиму в День Конституции России. Партизаны обещали поделиться результатом вскоре.
Что известно о последних ударах Украины по России?
- Украинские дроны ночью 11 декабря атаковали химзаводы "Акрон" в Великом Новгороде и "Дорогобуж" в Смоленской области. Эти заводы производят базовые компоненты для взрывчатых веществ, которые используются российской армией.
- Украина впервые с помощью дронов СБУ остановила работу нефтяной платформы России в Каспийском море. Атака остановила добычу нефти и газа из более 20 скважин на платформе имени Филановского, принадлежащей компании "Лукойл".
- Защитники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани и Алчевский металлургический комбинат. В результате атак на заводы произошли пожары, масштабы ущерба уточняются, сообщили в Генштабе ВСУ.