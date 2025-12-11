У Криму на аеродромі сталася "бавовна": є загиблі серед російських військових

Увечері 11 грудня на території окупованого Криму чули вибухи. Попередньо, українські дрони атакували аеродром Кача, розташований у Севастополі. Відомо про загиблих і поранених окупантів.

Надвечір російські пабліки почали поширювати тривожні новини з окупованого Криму. Вони повідомляли, що український БпЛА влучив по військово-транспортному літаку Ан-26, який стояв на аердромі Кача, передає 24 Канал.

Що відомо про удар по Качі?

Пропагандисти скаржаться, що внаслідок атаки є загиблі та поранені серед російськиз військових. Цю інформацію підтверджують агенти руху опору "Атеш". Партизани кажуть, що допомогли Силам оборони провести цю операцію.

До слова, ще вдень "Атеш" писав про те, що українські дрони готуються вдарити по військових об'єктах у Севастополі та Качі.

Довідка: Згідно з відкритими джерелами, аеродром Кача використовується ворогом як військова база для авіації, вертольотів та безпілотників, зокрема 318-го окремого змішаного авіаполку з літаками Ан‑26, Бе‑12 та вертольотами Ка‑27. З цього аеродрому окупанти запускають дрони по півдню України.

Окремо "Атеш" розповів, що його агенти провели диверсію в Московській області, щоб висловити свій протест путінському режиму у День Конституції Росії. Партизани обіцяли поділитися результатом незабаром.

Що відомо про останні удари України по Росії?