В субботу, 4 октября, враг атаковал вокзал в Шостке Сумской области. Сначала Укрзализныця отменила ряд пригородных поездов, а теперь сообщила о перестройке маршрутов.

Отдельные участки пассажиры будут преодолевать автобусами. Детали рассказал в эфире телемарафона председатель правления компании Александр Перцовский, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия дважды ударила по вокзалу в Шостке, город без газа и воды: все об атаке 4 октября

Как Укрзализныця перестроит маршруты?

По словам Перцовского, российские военные атаковали два пассажирских поезда:

пригородного сообщения "Шостка – Новгород-Северский";

дальнего сообщения "Киев – Шостка".

Несмотря на ежедневные удары, железнодорожное сообщение с прифронтовыми громадами сохранится. Для минимизации рисков маршруты уже перестраивают в комбинированный формат – отдельные участки пассажиры будут преодолевать автобусами.

Просим всех пассажиров прислушиваться к указаниям бригад и сотрудников вокзалов,

– добавил председатель правления.

Обратите внимание! За временем задержки поездов можно следить по ссылке. Также на Сумщине временно отменили движение пригородных поездов на 4 – 5 октября.

Что известно об атаке на вокзал в Шостке октября?