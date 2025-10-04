Укрзалізниця перебудує маршрути після російського удару по вокзалу в Шостці
- Укрзалізниця перебудовує маршрути після атаки на вокзал у Шостці, деякі ділянки пасажири долатимуть автобусами.
- Унаслідок удару 4 жовтня постраждало щонайменше 30 людей, також загинув 71-річний чоловік.
У суботу, 4 жовтня, ворог атакував вокзал у Шостці Сумської області. Спершу Укрзалізниця скасувала низку приміських потягів, а тепер повідомила про перебудування маршрутів.
Окремі ділянки пасажири долатимуть автобусами. Деталі розповів у етері телемарафону голова правління компанії Олександр Перцовський, передає 24 Канал.
Як Укрзалізниця перебудує маршрути?
За словами Перцовського, російські військові атакували два пасажирські потяги:
- приміського сполучення "Шостка – Новгород-Сіверський";
- далекого сполучення "Київ – Шостка".
Попри щоденні удари, залізничне сполучення з прифронтовими громадами збережеться. Для мінімізації ризиків маршрути вже перебудовують у комбінований формат – окремі ділянки пасажири долатимуть автобусами.
Просимо всіх пасажирів дослухатися до вказівок бригад і співробітників вокзалів,
– додав голова правління.
Зверніть увагу! За часом затримки потягів можна слідкувати за посиланням. Також на Сумщині тимчасово скасували рух приміських поїздів на 4 – 5 жовтня.
Що відомо про атаку на вокзал у Шостці жовтня?
- 4 жовтня противник двічі ударив по залізничному вокзалу в Шостці. Повторна атака сталася під час евакуації людей.
- Відомо про щонайменше 30 постраждалих, це пасажири й працівники Укрзалізниці. Згодом у вагоні знайшли тіло 71-річного чоловіка.
- Відео пожежі на вокзалі показав Володимир Зеленський.
- До слова, Росія розв'язала масштабну хвилю атак на українську залізницю ще з літа, противник використовує нову тактику для ураження ключових вузлів. Перцовський наголошував, що метою росіян є паніка серед пасажирів та удар по економіці загалом.