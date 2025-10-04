У суботу, 4 жовтня, ворог атакував вокзал у Шостці Сумської області. Спершу Укрзалізниця скасувала низку приміських потягів, а тепер повідомила про перебудування маршрутів.

Окремі ділянки пасажири долатимуть автобусами. Деталі розповів у етері телемарафону голова правління компанії Олександр Перцовський, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія двічі вдарила по вокзалу в Шостці, місто без газу та води: все про атаку 4 жовтня

Як Укрзалізниця перебудує маршрути?

За словами Перцовського, російські військові атакували два пасажирські потяги:

приміського сполучення "Шостка – Новгород-Сіверський";

далекого сполучення "Київ – Шостка".

Попри щоденні удари, залізничне сполучення з прифронтовими громадами збережеться. Для мінімізації ризиків маршрути вже перебудовують у комбінований формат – окремі ділянки пасажири долатимуть автобусами.

Просимо всіх пасажирів дослухатися до вказівок бригад і співробітників вокзалів,

– додав голова правління.

Зверніть увагу! За часом затримки потягів можна слідкувати за посиланням. Також на Сумщині тимчасово скасували рух приміських поїздів на 4 – 5 жовтня.

Що відомо про атаку на вокзал у Шостці жовтня?