На Харьковщине россияне повторно ударили по спасателям, которые тушили пожар после атаки: есть жертва

Россия совершила очередное преступление против спасателей в Харьковской области. Во время тушения пожара, который возник из-за обстрела, в результате повторного удара погиб спасатель. Еще пятеро его коллег были ранены.

Это произошло во время выполнения боевого задания на Купянщине ночью 23 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Смотрите также До последнего вздоха защищал родную землю: на фронте погиб военный Леонид Краморенко

Что известно о погибшем спасателе?

Ликвидируя пожар, который произошел из-за вражеского удара дроном в селе Зеленый Гай Великобурлукской громады Купянского района, россияне повторно обстреляли место, где работали спасатели.

В результате такого удара погиб главный мастер-сержант службы гражданской защиты Чистиков Юрий Петрович, 1975 года рождения. Еще пятеро его коллег, по данным ГСЧС, получили ранения.

Погибший был командиром отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. У мужчины осталась дочь.

Вся большая семья спасателей выражает искренние соболезнования семье погибшего. Его отвага, бесстрашие и самопожертвование навсегда останутся в памяти собратьев. Юрий Чистиков был примером служения долгу – человеком, для которого спасение других было важнее собственной жизни,

– говорится в сообщении.

Кадры последствий российского удара по спасателям / Фото ГСЧС Харьковской области

Другие подобные случаи