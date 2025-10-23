На Харківщині росіяни повторно вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу після атаки: є жертва

Росія вчинила черговий злочин проти рятувальників у Харківській області. Під час гасіння пожежі, яка виникла через обстріл, внаслідок повторного удару загинув рятувальник. Ще п’ятеро його колег були поранені.

Це сталося під час виконання бойового завдання на Куп’янщині вночі 23 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Що відомо про загиблого рятувальника?

Ліквідовуючи пожежу, яка сталася через ворожий удар дроном у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району, росіяни повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники.

Внаслідок такого удару загинув головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович, 1975 року народження. Ще п'ятеро його колег, за даними ДСНС, зазнали поранень.

Загиблий був командиром відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області. У чоловіка залишилася донька.

Вся велика родина рятувальників висловлює щирі співчуття родині загиблого. Його відвага, безстрашність і самопожертва назавжди залишаться у пам’яті побратимів. Юрій Чистіков був прикладом служіння обов’язку – людиною, для якої порятунок інших був важливішим за власне життя,

– ідеться у повідомленні.

Кадри наслідків російського удару по рятувальниках / Фото ДСНС Харківської області

