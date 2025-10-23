На Харківщині росіяни повторно вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу після атаки: є жертва
- Росія здійснила повторний обстріл рятувальників у селі Зелений Гай, що у Харківській області.
- Через це загинув головний майстер-сержант Юрій Чистіков, а п'ятеро його колег постраждали.
Росія вчинила черговий злочин проти рятувальників у Харківській області. Під час гасіння пожежі, яка виникла через обстріл, внаслідок повторного удару загинув рятувальник. Ще п’ятеро його колег були поранені.
Це сталося під час виконання бойового завдання на Куп’янщині вночі 23 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
Дивіться також До останнього подиху обороняв рідну землю: на фронті загинув військовий Леонід Краморенко
Що відомо про загиблого рятувальника?
Ліквідовуючи пожежу, яка сталася через ворожий удар дроном у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району, росіяни повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники.
Внаслідок такого удару загинув головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович, 1975 року народження. Ще п'ятеро його колег, за даними ДСНС, зазнали поранень.
Загиблий був командиром відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області. У чоловіка залишилася донька.
Вся велика родина рятувальників висловлює щирі співчуття родині загиблого. Його відвага, безстрашність і самопожертва назавжди залишаться у пам’яті побратимів. Юрій Чистіков був прикладом служіння обов’язку – людиною, для якої порятунок інших був важливішим за власне життя,
– ідеться у повідомленні.
Кадри наслідків російського удару по рятувальниках / Фото ДСНС Харківської області
Інші подібні випадки
Нагадаємо, у вересні росіяни атакували Ніжин Чернігівської області ударними дронами-камікадзе. Окупанти вдарили по одному із підрозділів ДСНС, внаслідок чого загинув 45-річний рятувальник.
За кілька днів до цього в області сталася подібна ситуація. Тоді росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, 4 з них госпіталізували.
Того ж місяця у Київській області внаслідок удару російського БпЛА на території автомобільної стоянки торгівельного центру виникла пожежа. Під час гасіння пожежу агресор повторно вдарив по об'єкту.