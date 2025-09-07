Вечером 6 сентября оккупанты ударили по окрестностям Путивльской громады. Известно о погибшом и пострадавших.

Сначала глава ОГА Олег Григоров сообщил, что в результате вражеской атаки есть погибший и раненые, среди которых – 9-летний ребенок. Пострадавших госпитализировали, передает 24 Канал.

Что известно о последствиях удара России по Путивлю?

Позже мэр Путивля Константин Гаврильчук, уточнил, что ранения получили 7 человек. Жертвой оккупантов стала женщина.

С утра 5 сентября до утра 6 сентября, российские войска совершили 146 обстрелов по 55 населенным пунктам в 18 территориальных общинах Сумской области, по данным ОВА.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшей. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь,

– написал городской голова.

