Увечері 6 вересня окупанти вдарили по околицях Путивльської громади. Відомо про загиблу людину і постраждалих.

Спершу очільник ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранені, серед яких – 9-річна дитина. Постраждалих госпіталізували, передає 24 Канал.

Що відомо про наслідки удару Росії по Путивлю?

Пізніше мер Путивля Костянтин Гаврильчук, уточнив, що поранення отримали 7 людей. Жертвою окупантів стала жінка.

З ранку 5 вересня до ранку 6 вересня, російські війська здійснили 146 обстрілів по 55 населених пунктах у 18 територіальних громадах Сумської області, за даними ОВА.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблої. Пораненим надається необхідна медична допомога,

– написав міський голова.

