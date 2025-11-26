Авиаэксперт раскрыл феномен мощной атаки по авиабазе россиян в Таганроге

Ночью 25 ноября Украина нанесла удар по авиазаводу в Таганроге. Эта атака была очень эффективной и дала хорошие результаты.

В частности, это поражение самолетов, мощный удар по базе, которая хорошо защищена. Эксперт по авиации Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что также это существенный удар по финансам россиян.

Какие результаты атаки?

Константин Криволап отметил, что в этой операции участвовали Силы беспилотных систем, Силы специальных операций, ракетные войска морского флота, ракетные войска. Это также тренировка возможности совместно работать различными военными структурами.

Это существенный удар по российским деньгам. В то же время был нанесен удар по нефтяному терминалу "Шесхарис", НПЗ в Туапсе. Это все недалеко. Система ПВО, которая в то время там существовала, была просто растеряна. Потому что она не знала, за что хвататься,

– подчеркнул он.

Во время этой атаки была уничтожена пусковая установка С-400. Поэтому не было чем стрелять. То есть если саму С-400 локаторы не вывели из строя, то пусковой установки, которая запускает ракеты, не стало.

Что известно об этой операции?