Авіаексперт розкрив феномен потужної атаки по авіабазі росіян у Таганрозі

Вночі 25 листопада Україна завдала удару по авіазаводу у Таганрозі. Ця атака була дуже ефективною та дала хороші результати.

Зокрема, це ураження літаків, потужний удар по базі, яка добре захищена. Експерт з авіації Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що також це суттєвий удар по фінансах росіян.

Читайте також Було важко дістатися: військовий експерт оцінив втрати ворога через масовану атаку по Таганрогу

Які результати атаки?

Костянтин Криволап зазначив, що у цій операції брали участь Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, ракетні війська морського флоту, ракетні війська. Це також тренування можливості спільно працювати різними військовими структурами.

Це суттєвий удар по російських грошах. Водночас було завдано удару по нафтовому терміналу "Шесхаріс", НПЗ у Туапсе. Це усе недалеко. Система ППО, яка у той час там існувала, була просто розгублена. Тому що вона не знала, за що хапатися,

– підкреслив він.

Під час цієї атаки була знищена пускова установка С-400. Тому не було чим стріляти. Тобто якщо саму С-400 локатори не вивели з ладу, то пускової установки, яка запускає ракети, не стало.

Що відомо про цю операцію?