Еще одна жертва вражеского удара: в Тернополе умерла 12-летняя Адриана Унольт

Еще один ребенок стал жертвой ракетной атаки на Тернополь. 12-летняя Адриана Унольт умерла в больнице после девяти дней борьбы за жизнь.

Трагическое известие сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает 24 Канал.

Что известно о еще одной жертве российского обстрела Тернополя?

За жизнь Адрианы медики боролись 9 дней.

Мать девочки Елена Унольт также погибла в результате вражеской атаки, ее родная сестра Ева до сих пор в больнице.

Так, количество погибших из-за удара россиян по Тернополю возросло до 35.

Теперь Адриана там, где нет страха и взрывов, – рядом с мамой, в тихом и светлом месте, недосягаемом для войны,

– написал Сергей Надал.

Напомним, рано утром 19 ноября российская армия ударила ракетами и дронами по Тернополю. Во время атаки были повреждены жилые дома и другая инфраструктура.

Кто еще не пережил удара по Тернополю?