Еще одна жертва вражеского удара: в Тернополе умерла 12-летняя Адриана Унольт
- Семиклассница Адриана Унольт умерла в больнице после ракетной атаки на Тернополь.
- Она стала седьмым ребенком, погибшим в результате обстрела.
Еще один ребенок стал жертвой ракетной атаки на Тернополь. 12-летняя Адриана Унольт умерла в больнице после девяти дней борьбы за жизнь.
Трагическое известие сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает 24 Канал.
К теме Среди погибших прохожие, которые шли в бомбоубежище: количество жертв в Тернополе снова возросло
Что известно о еще одной жертве российского обстрела Тернополя?
За жизнь Адрианы медики боролись 9 дней.
Мать девочки Елена Унольт также погибла в результате вражеской атаки, ее родная сестра Ева до сих пор в больнице.
Так, количество погибших из-за удара россиян по Тернополю возросло до 35.
Теперь Адриана там, где нет страха и взрывов, – рядом с мамой, в тихом и светлом месте, недосягаемом для войны,
– написал Сергей Надал.
Напомним, рано утром 19 ноября российская армия ударила ракетами и дронами по Тернополю. Во время атаки были повреждены жилые дома и другая инфраструктура.
Кто еще не пережил удара по Тернополю?
В результате ракетного удара по жилому дому в Тернополе погибли 18-летний Тарас Гнатюк и его бабушка Лидия Багрий. Тарас учился на третьем курсе Тернопольского профессионального колледжа пищевых технологий и торговли.
Из-за атаки погибли также 21-летний студент Тернопольского национального технического университета Андрей Вегер, семилетняя Амелия Гжесько и ее мать Оксана.
Среди жертв преступного удара России по Тернополю была и работница Тернопольской ОВА Галина Мацкив. Она работала в Департаменте соцзащиты.