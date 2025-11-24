Их убила Россия: в Тернополе похоронили 18-летнего Тараса Гнатюка и его бабушку Лидию Багрий
- 19 ноября во время атаки на Тернополь погибли 18-летний Тарас Гнатюк и его 70-летняя бабушка Лидия Багрий.
- Похороны состоялись 24 ноября, их в последний путь провожали семья, близкие и знакомые.
Во время атаки на Тернополь 19 ноября погиб 18-летний студент Тарас Гнатюк и его бабушка, 70-летняя пенсионерка Лидия Багрий. 24 ноября с ними попрощались.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "20 минут".
Как прошло прощание с Тарасом Гнатюком и Лидией Багрий?
Провести в последний путь Тараса и его бабушку пришли семья, близкие и знакомые.
Квартира погибших была на 9 этаже атакованного многоквартирного дома на улице Стуса.
На момент обстрела внутри находились только пенсионерка со своим внуком.
Тело парня достали из-под завалов на вторые сутки.
Это страшное событие забрало молодую жизнь, полную мечтаний и планов. Трудно осознавать, что в результате коварного удара оборвалась жизнь молодого человека, которая только начинала свой жизненный путь,
– написали в Тернопольском профессиональном колледже пищевых технологий и торговли, где учился Тарас.
Прощание с Тарасом Гнатюком и Лидией Багрий / Фото "20 минут"
Что известно о жертвах атаки?
Всего в результате атаки России на Тернополь 19 ноября погибли 34 человека, среди которых 6 детей.
В частности, подтверждена гибель 17-летнего Артема Малюты. Он учился в Тернопольском профессиональном колледже на слесаря по ремонту колесных транспортных средств и должен был выпуститься уже в этом году.
Также среди погибших – 7-летняя гражданка Польши Амелия Гжесько и ее мама. Девочка училась в Тернопольской школе №27. Ребенок вместе с мамой сгорела заживо в собственном доме – они обнимали друг друга.
В то же время еще 6 человек считаются пропавшими без вести, в том числе один ребенок. Во время атаки фрагменты их тел могли быть полностью уничтожены.