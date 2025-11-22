Укр Рус
22 ноября, 20:20
От удара вражеской ракеты по Тернополю погибла работница ОВА Галина Мацкив

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В результате удара российской ракеты по Тернополю погибла Галина Мацкив, работница Тернопольской ОВА.
  • Удар унес жизни 32 человек.

Среди жертв преступного удара России по Тернополю – работница Тернопольской ОГА Галина Мацкив. Она работала в Департаменте соцзащиты.

Удар России по Тернополю унес жизни 32 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Что известно о погибшей Галине Мацкив?

В результате удара по многоэтажке в Тернополе погибла работница Тернопольской ОГА Галина Мацкив. Она работала в Департаменте социальной защиты населения.

Преступный удар России по городу 19 ноября унес жизни 32 человек.

Какие последствия атаки России по Тернополю?

  • В Тернополе завершили поисково-спасательные работы после обстрела, которые продолжались 4 суток.

  • В результате российского террора погибли 33 человека, среди которых 6 детей. Травмированы – 94, из них 18 детей. В то же время спасли 46 человек, среди которых 7 детей. Без вести пропавшими считаются 6 человек, среди которых 1 ребенок.

  • Во время работ спасатели нашли 3 домашних животных (2 кошки и попугай) и передали их владельцам.