От удара вражеской ракеты по Тернополю погибла работница ОВА Галина Мацкив

Среди жертв преступного удара России по Тернополю – работница Тернопольской ОГА Галина Мацкив. Она работала в Департаменте соцзащиты.

Удар России по Тернополю унес жизни 32 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Что известно о погибшей Галине Мацкив?

В результате удара по многоэтажке в Тернополе погибла работница Тернопольской ОГА Галина Мацкив. Она работала в Департаменте социальной защиты населения.

Преступный удар России по городу 19 ноября унес жизни 32 человек.

Какие последствия атаки России по Тернополю?