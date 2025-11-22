Від удару ворожої ракети по Тернополю загинула працівниця ОВА Галина Мацьків
Серед жертв злочинного удару Росії по Тернополю – працівниця Тернопільської ОВА Галина Мацьків. Вона працювала у Департаменті соцзахисту.
Удар Росії по Тернополю забрав життя 32 людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Що відомо про загиблу Галину Мацьків?
Які наслідки атаки Росії по Тернополю?
У Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи після обстрілу, які тривали 4 доби.
Унаслідок російського терору загинули 33 людини, серед яких 6 дітей. Травмовано – 94, з них 18 дітей. Водночас врятували 46 людей, серед яких 7 дітей. Безвісти зниклими вважаються 6 людей, серед яких 1 дитина.
Під час робіт рятувальники знайшли 3 домашні тварини (2 кішки та папуга) і передали їх власникам.