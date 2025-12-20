"Прорвал многоуровневую оборону": разведка Британии оценила удар по субмарине в Новороссийске

Недавний удар беспилотными подводными аппаратами по порту Новороссийска скорее всего нанес серьезные повреждения вражеской субмарине класса "Варшавянка".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обзор разведки Министерства обороны Великобритании.

Смотрите также Критическая помощь: Великобритания выделяет 600 миллионов на защиту от российских дронов и ракет

Как британская разведка проанализировала атаку?

Британская разведка констатировала, что ночью 15 декабря СБУ осуществила "беспрецедентный удар беспилотным подводным аппаратом" по субмарине на военно-морской базе в Новороссийске на востоке Черного моря.

"Удар, осуществлен с помощью дрона Sub Sea Baby, вероятно, нанес значительный ущерб подводной лодке, оставив ее не способной самостоятельно плавать или выполнять задачи", – говорится в обзоре ведомства.

Там напомнили, что подводная лодка класса "Варшавянка" является платформой, которая способна нести ракеты "Калибр", и которая использовалась для ударов по целям в Украине, в частности, как общеизвестно, для атак на Одесскую область.

Согласно данным из открытых источников, по состоянию на 18 декабря пораженная подводная лодка все еще находилась в порту, а другие российские корабли забрали с военно-морской базы, во избежание дальнейших ударов по порту.

Успешный удар Украины, который прорвал многоуровневую оборону Новороссийска, наглядно демонстрирует стремительное развитие мастерства и возможностей морских сил Украины, в частности в использовании беспилотных систем,

– отметили в разведке.

Кроме вышеупомянутого, в британском ведомстве предположили, что подобный удар украинских сил может "значительно подорвать уверенность российского военного руководства в мерах защиты Черноморского флота России".

Что известно по удару по порту?