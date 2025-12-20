"Прорвав багаторівневу оборону": розвідка Британії оцінила удар по субмарині у Новоросійську
- Британська розвідка повідомила, що удар безпілотним підводним апаратом по субмарині в Новоросійську завдав серйозних пошкоджень субмарині класу "Варшавʼянка".
- Успішний удар продемонстрував розвиток можливостей морських сил України та може підірвати довіру російського військового керівництва в захисті Чорноморського флоту.
Нещодавній удар безпілотними підводними апаратами по порту Новоросійська радше за все завдав серйозних пошкоджень ворожій субмарині класу "Варшавʼянка".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд розвідки Міністерства оборони Великої Британії.
Як британська розвідка проаналізувала атаку?
Британська розвідка констатувала, що вночі 15 грудня СБУ здійснила "безпрецедентний удар безпілотним підводним апаратом" по субмарині на військово-морській базі в Новоросійську на сході Чорного моря.
"Удар, здійснений за допомогою дрона Sub Sea Baby, ймовірно, завдав значної шкоди підводному човну, залишивши його не здатним самостійно плавати або виконувати завдання", – ідеться в огляді відомства.
Там нагадали, що підводний човен класу "Варшавʼянка" є платформою, яка здатна нести ракети "Калібр", і яка використовувалася для ударів по цілях в Україні, зокрема, як загальновідомо, для атак на Одеську область.
Згідно з даними з відкритих джерел, станом на 18 грудня уражений підводний човен все ще перебував у порту, а інші російські кораблі забрали з військово-морської бази, щоб уникнути подальших ударів по порту.
Успішний удар України, який прорвав багаторівневу оборону Новоросійська, наочно демонструє стрімкий розвиток майстерності та можливостей морських сил України, зокрема у використанні безпілотних систем,
– наголосили у розвідці.
Крім вищезгаданого, у британському відомстві припустили, що подібний удар українських сил може "значно підірвати упевненість російського військового керівництва в заходах захисту Чорноморського флоту Росії".
Що відомо по удар по порту?
Нагадаємо, 15 грудня повідомили, що підводні дрони СБУ "Sub Sea Baby" змогли підірвати російський підводний човен. Вороже судно зазнало критичних ушкоджень і більше не може функціонувати.
Вартість одиниці оцінюється у близько 500 мільйонів доларів, на тлі подорожчання її будівництва через санкції. Ці підводні човни також відомі під назвою "Чорна діра", бо чудово поглинають звуки і є малопоміченими.
В ISW припускали, що операція з ураження субмарини "Варшавянка" може знизити ракетні удари по Одеській області, суттєво послабивши спроможності Росії в застосуванні крилатих ракет "Калібр".