Они не могут жить в кайф, когда мы мерзнем, – Зеленский об ударах по российской энергетике

Россия непрерывно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, погружая наш народ в темноту и холод. Владимир Зеленский подчеркнул, что Силы обороны имеют полное право бить энергетике оккупантов.

Глава государства пообщался с преподавателями и студентами Киевского авиационного института. Президент рассказал, может ли Украина нанести зеркальный удар в ответ на российские атаки по энергетике.

Как Украине предстоит реагировать на массированные обстрелы своей энергетики?

Политик подчеркнул, что в ответ на российские энергетические атаки наши силы наносят удары по энергетике врага.

Они не могут жить со светом, в кайфе и в покое, когда мы мерзнем и только теряем. Они получают ответы,

– подчеркнул президент.

В то же время Зеленский признал, что Украина не может нанести по врагу зеркальный ответ, потому что нет такого ресурса как у него.

Должны ли мы зеркально отвечать? Должны. Есть ли у нас такой массив ракет, как у россиян? Нет. Но мы растем в геометрической прогрессии,

– подытожил президент.

В посте в телеграмме Владимир Зеленский снова поднял вопрос законности ударов по энергетическим объектам России.

Президент пояснил, что для Украины нет разницы между ударами по военным объектам и энергетике России. По его словам, российская энергетика фактически является частью войны: Россия продает нефть, получает за это деньги и направляет их на производство оружия, которое потом убивают украинцев.

Он подчеркнул, что перед украинцами стоит выбор из двух путей: либо сосредотачиваться на создании собственного оружия и уничтожении вражеского, либо бить по источнику финансирования этого оружия. Таким источником, по его словам, и есть российская энергетика. Именно поэтому все подобные объекты Украина считает законными военными целями.

Зеленский также подчеркнул, что раньше никто не решался действовать против России таким образом.

Что известно об ударах по энергетике оккупантов?