Вони не можуть жити в кайф, коли ми мерзнемо, – Зеленський про удари по енергетиці Росії

Росія безупинно атакує енергетичну інфраструктуру України, занурюючи наш народ у темряву і холод. Володимир Зеленський наголосив, що Сили оборони мають повне право бити енергетиці окупантів.

Глава держави поспілкувався з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту. Президент розповів, чи може Україна завдати дзеркального удару у відповідь на російські атаки по енергетиці.

Як Україна має реагувати на масовані обстріли своєї енергетики?

Політик підкреслив, що у відповідь на російські енергетичні атаки наші сили завдають ударів по енергетиці ворога.

Вони не можуть жити зі світлом, в кайфі і в спокої, коли ми мерзнемо і тільки втрачаємо. Вони отримують відповіді,

– наголосив президент.

Водночас Зеленський визнав, що Україна не може завдати по ворогу дзеркальної відповіді, бо немає такого ресурсу як у нього.

Чи ми повинні дзеркально відповідати? Повинні. Чи є в нас такий масив ракет, як у росіян? Ні. Але ми зростаємо в геометричній прогресії,

– підсумував президент.

У пості в телеграмі Володимир Зеленський знову порушив питання законності ударів по енергетичних об'єктах Росії.

Президент пояснив, що для України немає різниці між ударами по військових об'єктах і по енергетиці Росії. За його словами, російська енергетика фактично є частиною війни: Росія продає нафту, отримує за це гроші й спрямовує їх на виробництво зброї, якою потім убивають українців.

Він наголосив, що перед українцями стоїть вибір із двох шляхів: або зосереджуватися на створенні власної зброї та знищенні ворожої, або ж бити по джерелу фінансування цієї зброї. Таким джерелом, за його словами, і є російська енергетика.

Саме тому всі такі об'єкти Україна вважає законними військовими цілями. Зеленський також підкреслив, що раніше ніхто не наважувався діяти проти Росії таким чином.