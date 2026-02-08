Первые сообщения о взрывах в Новороссийске появились поздно вечером 7 февраля. Как рассказал мэр города Андрей Кравченко, тревога длилась примерно час с 23:15 по 00:11.

Что известно о взрывах в Новороссийске?

Местные жители в сети распространили видео атаки на город. На видео видно яркую вспышку, слышен громкий грохот и эмоциональную реакцию россиян.

Телеграмм-каналы пишут, что ночью произошел удар по порту.

Утром 8 февраля атака на Новороссийск продолжилась. Тревогу для города объявили около 12:46. Мэр Кравченко призвал жителей укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовка).

Напомним, что в ночь на 8 февраля под ракетный удар попал Белгород. Губернатор Белгородской области заявил, что по городу осуществили два ракетных обстрела с применением 8 боеприпасов. Также над городом системой ПВО сбито 3 беспилотника самолетного типа. Повреждены 4 автомобиля и инфраструктурные объекты.

В Белгороде сливают воду из труб в домах из-за ударов по энергетике и морозов. Без отопления – жители 455 домов. По словам Гладкова, восстановление энергоснабжения "продолжается крайне сложно". Также власти заявили о развертывании пунктов обогрева.

Досталось ночью и Брянской области. Там была поражена подстанция 750 кВ "Новобрянская". Это ключевой узел магистральной энергосети, поражение которого является по стабильности электроснабжения региона.

Что известно о последних ударах по России?