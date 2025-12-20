В Одесской ОВА рассказали о ситуации после атак на мост вблизи Маяков и логистике в регионе

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что сейчас происходит после атак на транспортную инфраструктуру области. Чиновник очертил ситуацию на трассе Одесса – Рени, а также в южной части региона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Олега Кипера в его телеграм-канале.

К теме Ночная атака на Одессу: разбит пост на одной из железнодорожных станций, часть города без света

Какова ситуация в Одесской области после атак моста возле Маяков?

Олег Кипер отметил, что враг непрерывно продолжает обстреливать нашу Одесскую область, но местные власти делают все, чтобы люди были в безопасности, а транспорт и логистика работали.

Движение гражданского автотранспорта по мосту (вблизи Маяков – 24 Канал) не останавливалось: даже во время воздушных тревог мы организовали безопасный переезд людей, эвакуацию автобусов и легковых транспортных средств, чтобы никто не остался на ночь под открытым небом,

– отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что ГСЧС, полиция, специальные и коммунальные службы работали над каждым маршрутом, а значит альтернативные переезды и переправы уже организованы.

Кипер отметил, что в ОВА понимали, что подобные массированные атаки по транспортной инфраструктуре региона могут произойти, поэтому власти и военное командование учли все возможные критические сценарии.

"В южных районах Одесской области сформирован двухнедельный запас лекарств, который постоянно пополняется и предоставляется больницам. Также обеспечено достаточное количество продуктов питания и горючего. В банкоматах есть наличные средства. Пенсии доставляются людям вовремя", – отметил Олег Кипер.

Также, по словам начальника Одесской ОВА, были подготовлены транзитные коридоры, проведены переговоры с украинскими и международными перевозчиками. Как следствие, около 200 пассажиров, которые находились в автобусах на направлении Измаил, были переправлены альтернативными маршрутами, во избежание транспортного коллапса на границе.

Мост будет восстановлен, дополнительно сделаем альтернативные переезды и наладим переправы. Может быть неудобно, не так комфортно, но несмотря на попытки врага все будет работать и полностью восстановлено, и для этого привлечены все силы и средства,

– резюмировал Кипер.

Как будет происходить логистика на Юге Украины после ударов по Одесской области?

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что после атаки на мост в районе Маяков в Одесской области фокус его работы сосредоточен на обеспечении альтернативных маршрутов для транспорта юга Украины.



"Вместе с военными администрациями, дорожными службами и пограничниками сразу перешли к разработке других путей движения. Это касается пассажирских перевозок, грузового транспорта и транзитных потоков, которые обеспечивают сообщение региона с пунктами пропуска на границе и дунайским направлением. Перенаправление осуществляется с учетом ситуации безопасности и пропускной способности дорожной сети", – написал Кулеба.

Также, по словам вице-премьера, параллельно продолжается координация с Молдовой, прорабатываются транзитные маршруты и альтернативные пути сообщения, чтобы обеспечить работу логистики юга Украины.



Отдельно в Минразвития отметили, что вблизи населенного пункта Маяки приостановлено движение по трассе "Одесса – Рени". Это означает, что движение к пунктам пропуска и к населенным пунктам в западной части Одесской области пока не осуществляется.

Сейчас движение перекрыто, в частности, к таким пунктам пропуска:

"Паланка – Маяки – Удобное"

"Рени – Джурджулешты"

"Табаки – Мирное"

"Виноградовка – Вулканешты"

"Малоярославец – Чадыр-Лунга 1"

"Августовское – Бессарабьяска"

"Новые Трояны – Чадыр-Лунга"

"Староказачье – Тудора"

"Орловка – Исакча"

Для грузовиков и автобусов пока доступны:

"Мамалыга – Кривая"

"Сокиряны – Окница"

"Росошаны – Бричень"

"Могилев-Подольский – Отач"

Эти пункты пропуска расположены в Черновицкой области и Винницкой области. На них Система єЧерга работает на выезд из Украины как для грузовых автомобилей, так и для автобусов.

В связи с ограничением движения на указанных направлениях сейчас наблюдается перегрузка пункта пропуска "Могилев-Подольский – Отач" на границе с Молдовой в Винницкой области,

– говорится в сообщении Минразвития.

Там также отметили, что пункты пропуска работают в штатном режиме, однако движение к ним пока ограничено.

Что известно об ударах России по мосту возле Маяков?