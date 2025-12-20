В Одеській ОВА розповіли про ситуацію після атак на міст поблизу Маяків і логістику в регіоні

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що зараз відбувається після атак на транспортну інфраструктуру області. Посадовець окреслив ситуацію на трасі Одеса – Рені, а також у південній частині регіону.



Яка ситуація на Одещині після атак мосту біля Маяків?

Олег Кіпер зазначив, що ворог безупинно продовжує обстрілювати наш Одеську область, але місцева влада робить все, щоб люди були у безпеці, а транспорт та логістика працювали.

Рух цивільного автотранспорту мостом (поблизу Маяків – 24 Канал) не зупинявся: навіть під час повітряних тривог ми організували безпечний переїзд людей, евакуацію автобусів та легкових транспортних засобів, щоб ніхто не залишився на ніч просто неба,

– наголосив очільник ОВА.

Він підкреслив, що ДСНС, поліція, спеціальні та комунальні служби працювали над кожним маршрутом, а отже альтернативні переїзди та переправи вже організовані.

Кіпер зауважив, що в ОВА розуміли, що подібні масовані атаки по транспортній інфраструктурі регіону можуть статися, тому влада та військове командування врахували всі можливі критичні сценарії.

"У південних районах Одеської області сформовано двотижневий запас ліків, який постійно поповнюється і надається лікарням. Також забезпечено достатню кількість харчових продуктів та пального. В банкоматах є готівкові кошти. Пенсії доставляються людям вчасно", – наголосив Олег Кіпер.

Також, за словами начальника Одеської ОВА, було підготовлено транзитні коридори, проведені перемовини з українськими та міжнародними перевізниками. Як наслідок, близько 200 пасажирів, які перебували в автобусах на напрямку Ізмаїл, були переправлені альтернативними маршрутами, щоб уникнути транспортного колапсу на кордоні.

Міст буде відновлено, додатково зробимо альтернативні переїзди та налагодимо переправи. Може бути незручно, не так комфортно, але попри намагання ворога все буде працювати та повністю відновлено, і для цього залучені всі сили та засоби,

– резюмував Кіпер.

Як відбуватиметься логістика на Півдні Україні після ударів по Одещині?

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що після атаки на міст у районі Маяків в Одеській області фокус його роботи зосереджений на забезпеченні альтернативних маршрутів для транспорту півдня України.



"Разом із військовими адміністраціями, дорожніми службами та прикордонниками одразу перейшли до опрацювання інших шляхів руху. Це стосується пасажирських перевезень, вантажного транспорту та транзитних потоків, які забезпечують сполучення регіону з пунктами пропуску на кордоні та дунайським напрямком. Перенаправлення здійснюється з урахуванням безпекової ситуації та пропускної спроможності дорожньої мережі", – написав Кулеба.

Також, за словами віцепрем'єра, паралельно триває координація з Молдовою, опрацьовуються транзитні маршрути та альтернативні шляхи сполучення, щоб забезпечити роботу логістики півдня України.



Окремо у Мінрозвитку наголосили, що поблизу населеного пункту Маяки тимчасово призупинено рух трасою "Одеса – Рені". Це означає, що рух до пунктів пропуску та до населених пунктів в західній частині Одеської області наразі не здійснюється.

Наразі рух перекритий, зокрема, до таких пунктів пропуску:

"Паланка – Маяки – Удобне"

"Рені – Джурджулешти"

"Табаки – Мирне"

"Виноградівка – Вулканешти"

"Малоярославець – Чадир-Лунга 1"

"Серпневе – Бесараб'яска"

"Нові Трояни – Чадир-Лунга"

"Старокозаче – Тудора"

"Орлівка – Ісакча"

Для вантажівок та автобусів наразі доступні:

"Мамалига – Крива"

"Сокиряни – Окниця"

"Росошани – Бричень"

"Могилів-Подільський – Отач"

Ці пункти пропуску розташовані у Чернівецькій області та Вінницькій області. На них Система єЧерга працює на виїзд з України як для вантажних автомобілів, так і для автобусів.

У зв'язку з обмеженням руху на зазначених напрямках наразі спостерігається перевантаження пункту пропуску "Могилів-Подільський – Отач" на кордоні з Молдовою у Вінницькій області,

– йдеться у повідомленні Мінрозвитку.

Там також зауважили, що пункти пропуску працюють у штатному режимі, проте рух до них наразі обмежений.

