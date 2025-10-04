Украинские военные продолжают атаковать российские НПЗ. За 2 месяца таких прицельных ударов результат впечатляет – почти 40% нефтеперерабатывающих заводов остановили свою работу.

Быстро оправиться от таких потерь Россия не сможет. Как заметил в эфире 24 Канала экс-секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петр Кульпа, это показывает стратегический успех Украины.

Читайте также Россияне придумали, как защитить свои НПЗ: действительно ли это поможет от ударов дронами

Что может поставить Россию на колени?

Своими атаками Украина имеет возможность отключить Россию от воздушного сообщения. Ведь все аэропорты в европейской части страны-агрессора перестают работать. То же самое можно сделать с НПЗ. Россия просто станет на колени.

Кроме этого, появилась информация, что Россия будет продавать газ Китаю за половину стоимости. Возникает вопрос, что будет, когда Европа полностью откажется покупать российское сырье.

Россия уже продает газ Китаю фактически бесплатно, оплачивает контракт. Пекин беспощадно эксплуатирует россиян. На самом деле Кремль получает 35 долларов за тысячу кубометров газа. Для сравнения в 2022 году эта сумма составляла 3 тысячи долларов,

– сказал Петр Кульпа.

Прибыль уменьшилась в 100 раз. Более того, вскоре встанет вопрос дальнейшего экспорта газа, ведь Украина имеет возможность разрушить экспортный потенциал врага.

"Сегодня ситуация не отражает стратегическую реальность. В России уже выключают свет. Украина может остановить существование страны-агрессора в виде поставщика энергоресурсов", – отметил Петр Кульпа.

Как атаки на НПЗ уже повлияли на Россию?