Українські військові продовжують атакувати російські НПЗ. За 2 місяці таких прицільних ударів результат вражає – майже 40% нафтопереробних заводів зупинили свою роботу.

Швидко оговтатись від таких втрат Росія не зможе. Як зауважив в ефірі 24 Каналу екссекретар польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО Пьотр Кульпа, це показує стратегічний успіх України.

Що може поставити Росію на коліна?

Своїми атаками Україна має можливість відключити Росію від повітряного сполучення. Адже всі аеропорти в європейській частині країни-агресорки перестають працювати. Те саме можна зробити з НПЗ. Росія просто стане на коліна.

Крім цього, з'явилася інформація, що Росія продаватиме газ Китаю за половину вартості. Виникає питання, що буде, коли Європа повністю відмовиться купувати російську сировину.

Росія уже продає газ Китаю фактично безплатно, сплачує контракт. Пекін нещадно експлуатує росіян. Насправді Кремль отримує 35 доларів за тисячу кубометрів газу. Для порівняння у 2022 році ця сума становила 3 тисячі доларів,

– сказав Пьотр Кульпа.

Прибуток зменшився у 100 разів. Ба більше, невдовзі постане питання подальшого експорту газу, адже Україна має можливість зруйнувати експортний потенціал ворога.

"Сьогодні ситуація не відображає стратегічну реальність. У Росії вже вимикають світло. Україна може зупинити існування країни-агресорки у вигляді постачальника енергоресурсів", – наголосив Пьотр Кульпа.

Як атаки на НПЗ уже вплинули на Росію?