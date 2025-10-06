Украина продолжает наносить удары по территории России, атакуя ее НПЗ. Как результат – нехватка топлива в стране-агрессоре. Если неделю назад сообщалось, что повреждено почти 18% нефтеперерабатывающих мощностей России, то сейчас показатель достиг 25%.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил аналитик по нацбезопасности США и внешней политики, эксперт-международник Марк Тот, уточнив, что Россия теряет немалые деньги, которые планировала использовать для продолжения боевых действий против Украины.

Удары по НПЗ: к чему это может привести?

Аналитик отметил, что из-за ударов по российским НПЗ и снижения мощностей почти 1 миллион баррелей или 65 миллионов долларов в сутки страна-агрессор теряет. К тому же потребительские цены в России выросли на 40%.

"Это не так уж отличается от британской морской блокады Германии в Первой мировой войне. Она реально повлияла на казалось бы статичную войну, вызвала дефицит горючего, нехватку продовольствия. Это привело к тому, что вошло в историю под печально известным названием "Брюквенная зима" 1916-1917 годов", – озвучил Марк Тот.

По мнению эксперта-международника сейчас в период российско-украинской войны ситуация может привести к тому, что он назвал бы "подсолнечной зимой" 2025 года. Марк Тот убежден, что удары по российским НПЗ серьезно влияют на состояние России.

Есть еще один момент, о котором не стоит забывать. Есть расхожие мнения, что Россия – это бензоколонка и вся ее экономика выстроена вокруг этого. В той мере, которой Украина будет продолжать атаковать эту бензоколонку, разрушать ее – будет только к лучшему. Это еще одно направление, в котором Украина достигает победы,

– подчеркнул аналитик.

Марк Тот подытожил, что на фоне этих атак он начинает размышлять, что российско-украинская война не является такой статичной, как многим кажется. Эксперт-международник отметил, что Украина демонстрирует, что имеет успехи на разных фронтах.

Какие НПЗ врага пострадали в октябре?