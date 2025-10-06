Война не стоит на месте: эксперт-международник назвал направление, на котором Украина побеждает
- Украина наносит удары по российским НПЗ, что привело к потере Россией 25% нефтеперерабатывающих мощностей и значительных финансов.
- Эксперт Марк Тот считает, что эти действия могут повлиять на российско-украинскую войну; он привел пример из истории, когда произошла блокада Германии во время Первой мировой.
Украина продолжает наносить удары по территории России, атакуя ее НПЗ. Как результат – нехватка топлива в стране-агрессоре. Если неделю назад сообщалось, что повреждено почти 18% нефтеперерабатывающих мощностей России, то сейчас показатель достиг 25%.
Об этом в интервью 24 Каналу отметил аналитик по нацбезопасности США и внешней политики, эксперт-международник Марк Тот, уточнив, что Россия теряет немалые деньги, которые планировала использовать для продолжения боевых действий против Украины.
Удары по НПЗ: к чему это может привести?
Аналитик отметил, что из-за ударов по российским НПЗ и снижения мощностей почти 1 миллион баррелей или 65 миллионов долларов в сутки страна-агрессор теряет. К тому же потребительские цены в России выросли на 40%.
"Это не так уж отличается от британской морской блокады Германии в Первой мировой войне. Она реально повлияла на казалось бы статичную войну, вызвала дефицит горючего, нехватку продовольствия. Это привело к тому, что вошло в историю под печально известным названием "Брюквенная зима" 1916-1917 годов", – озвучил Марк Тот.
По мнению эксперта-международника сейчас в период российско-украинской войны ситуация может привести к тому, что он назвал бы "подсолнечной зимой" 2025 года. Марк Тот убежден, что удары по российским НПЗ серьезно влияют на состояние России.
Есть еще один момент, о котором не стоит забывать. Есть расхожие мнения, что Россия – это бензоколонка и вся ее экономика выстроена вокруг этого. В той мере, которой Украина будет продолжать атаковать эту бензоколонку, разрушать ее – будет только к лучшему. Это еще одно направление, в котором Украина достигает победы,
– подчеркнул аналитик.
Марк Тот подытожил, что на фоне этих атак он начинает размышлять, что российско-украинская война не является такой статичной, как многим кажется. Эксперт-международник отметил, что Украина демонстрирует, что имеет успехи на разных фронтах.
Какие НПЗ врага пострадали в октябре?
4 октября БпЛА в очередной раз наведались в Ленинградскую область, на Киришский НПЗ. Дроны в частности попали в установки, которые занимались переработкой российской нефти. Мощность завода равна 20,1 миллиона тонн нефти ежегодно.
3 октября пожар вспыхнул на НПЗ в Орске. Город расположен ориентировочно в 1400 километрах от украинской границы. Местные жители зафиксировали на видео движение беспилотников в направлении предприятия. Мощности этого НПЗ составляют 6,6 миллиона тонн нефти ежегодно.
1 октября горел нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Он крупнейший в Центральном федеральном округе. Местные власти прокомментировали пожар, заверив, что он вроде бы имеет чисто техногенный характер, а не является следствием атаки БпЛА.