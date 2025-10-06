Україна продовжує завдавати ударів по території Росії, атакуючи її НПЗ. Як результат – нестача пального в країні-агресорці. Якщо тиждень тому повідомлялось, що пошкоджено майже 18% нафтопереробних потужностей Росії, то нині показник сягнув 25%.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики, експерт-міжнародник Марк Тот, уточнивши, що Росія втрачає чималі гроші, які планувала використати для продовження бойових дій проти України.

Дивіться також Тепер Росія не продає, а імпортує бензин: Зеленський про наслідки українських ударів

Удари по НПЗ: до чого це може призвести?

Аналітик зазначив, що через удари по російських НПЗ та зниження потужностей майже 1 мільйон барелів або ж 65 мільйонів доларів на добу країна-агресорка втрачає. До того ж споживчі ціни в Росії виросли на 40%.

"Це не так вже відрізняється від британської морської блокади Німеччини у Першій світовій війні. Вона реально вплинула на здавалося б статичну війну, викликала дефіцит пального, нестачу продовольства. Це призвело до того, що увійшло в історію під сумнозвісною назвою "Бруквяна зима" 1916-1917 років", – озвучив Марк Тот.

На думку експерта-міжнародника нині в період російсько-української війни ситуація може призвести до того, що він назвав би "соняшниковою зимою" 2025 року. Марк Тот переконаний, що удари по російських НПЗ серйозно впливають на стан Росії.

Є ще один момент, про який не варто забувати. Є розхожі думки, що Росія – це бензоколонка і вся її економіка збудована навколо цього. Тією мірою, якою Україна продовжуватиме атакувати цю бензоколонку, руйнувати її – буде тільки на краще. Це ще один напрямок, в якому Україна досягає перемоги,

– підкреслив аналітик.

Марк Тот підсумував, що на тлі цих атак він починає розмірковувати, що російсько-українська війна не є такою статичною, як багатьом здається. Експерт-міжнародник зауважив на тому, що Україна демонструє, що має успіхи на різних фронтах.

Які НПЗ ворога постраждали в жовтні?