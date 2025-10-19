Большинство российских водителей ожидают дальнейший рост цен на бензин на фоне ударов Украины по топливной инфраструктуре врага. Дефицит топлива в России уже влияет на привычки вождения и качество топлива на заправках.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Какие проблемы постигнут Россию?

Российские СМИ открыто признают обострение проблем с топливом. Аналитики приводят данные опроса онлайн-платформы WEBBANKIR, из которых стало известно, что 74% российских водителей заметили рост цен на бензин с августа 2025 года. А 90% опрошенных ожидают их дальнейшего повышения.

Более 50% респондентов считают это подорожание существенным, а почти 19% сталкивались с пустыми автозаправками.

Из-за подорожания около 40% водителей изменили стиль вождения, а 38% начали покупать более дешевое топливо. Отмечается, что с начала 2025 года цены на бензин в России выросли на 10%, что, по данным росСМИ, стало самым резким скачком за последние 15 лет.

Интересно то, что председатель российского союза автосервисов Юрий Валько заявил пропагандистским СМИ, что все больше АЗС продают низкокачественное топливо.

В то же время китайский автопроизводитель Geely Motors сообщил о ряде поломок автомобилей из-за избытка примесей в российском бензине.

ISW продолжает оценивать, что забастовочная кампания Украины против российской энергетической инфраструктуры влияет на внутренний рынок бензина в России, усиливает дефицит и вызывает скачки цен,

– считают аналитики.

По их мнению, вероятно, это приведет к росту инфляции и создаст дальнейшую макроэкономическую нестабильность в России.

