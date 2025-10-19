Більшість російських водіїв очікують подальше зростання цін на бензин на тлі ударів України на паливну інфраструктуру ворога. Дефіцит пального в Росії вже впливає на звички водіння та якість пального на заправках.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Які проблеми спіткають Росію?

Російські ЗМІ відкрито визнають загострення проблем із пальним. Аналітики наводять дані опитування онлайн-платформи WEBBANKIR, з яких стало відомо, що 74% російських водіїв помітили зростання цін на бензин із серпня 2025 року. А 90% опитуваних очікують їх подальшого підвищення.

Понад 50% респондентів вважають це подорожчання суттєвим, а майже 19% стикалися з порожніми автозаправками.

Через подорожчання близько 40% водіїв змінили стиль водіння, а 38% почали купувати дешевше пальне. Зазначається, що з початку 2025 року ціни на бензин у Росії зросли на 10%, що, за даними росЗМІ, стало найрізкішим стрибком за останні 15 років.

Цікаво те, що голова російської спілки автосервісів Юрій Валько заявив пропагандистським ЗМІ, що все більше АЗС продають низькоякісне пальне.

Водночас китайський автовиробник Geely Motors повідомив про низку ламання автомобілів через надлишок домішок у російському бензині.

ISW продовжує оцінювати, що страйкова кампанія України проти російської енергетичної інфраструктури впливає на внутрішній ринок бензину в Росії, посилює дефіцит і спричиняє стрибки цін,

– вважають аналітики.

На їхню думку, ймовірно, це призведе до зростання інфляції та створить подальшу макроекономічну нестабільність у Росії.

