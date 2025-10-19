Критические последствия: какие "жирные цели" уничтожила Украина в Крыму
- Украинские дроны уничтожили в Крыму ключевые вражеские цели, такие как локаторы, РЭБ-системы и пусковые системы.
- Украина уничтожила мощный радар, который контролировал море, а также три российских самолета.
Украинские дроны уже давно залетают в Крым, но с конца этого лета и начала осени активность ГУР и СБУ повысилась. Это привело к тому, что россияне начали сбивать и собственную авиацию.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, вспомнив, что за последнее время Украине удалось полностью уничтожить довольно большое количество критически важных целей для врага. Говорится и о самолетах, и о РЭБах.
Какие "жирные цели" уничтожила Украина в Крыму?
По словам авиационного эксперта, украинские дроны успешно уничтожают вражеские радиотехнические средства – локаторы, РЭБ-системы и пусковые системы для различных средств.
Кроме того, Украина уничтожила достаточно мощный радар "Небо-У", который может просматривать море на расстояние 400 километров. Также удалось уничтожить 3 российских самолета Бе-12 "Чайка", которые занимались поиском подводных лодок. В частности, они занимались поиском украинских морских дронов Magura V5.
Сейчас открыта дорога, таки себе автобан по Крыму. Все эти удары привели к тому, что россияне даже уничтожили свой самолет-истребитель Су-30. Просто взяли и сбили,
– подчеркнул он.
Напомним, что 17 октября оккупанты отражали атаку со стороны Украины в Крыму, во время противовоздушной обороны они сами уничтожили свой самолет.
Какие еще важные цели поразила Украина в Крыму?
- 7 и 13 октября украинские дроны уничтожили 11 резервуаров с горючим на НПЗ в Феодосии. Удары вызвали масштабный пожар и повреждения инфраструктуры.
- Под атакой оказалась нефтебаза и в Гвардейском, в Крыму. Дым от пожара был виден из пригорода Симферополя.
- Также могло быть повреждено Таврическую ТЭС. Местные жаловались на проблемы с электроснабжением не только в Симферополе, но и в Феодосии.