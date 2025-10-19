Украинские дроны уже давно залетают в Крым, но с конца этого лета и начала осени активность ГУР и СБУ повысилась. Это привело к тому, что россияне начали сбивать и собственную авиацию.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, вспомнив, что за последнее время Украине удалось полностью уничтожить довольно большое количество критически важных целей для врага. Говорится и о самолетах, и о РЭБах.

Смотрите также Дроны атаковали Россию: в Оренбурге пожар на газзаводе, а в Самаре горит НПЗ

Какие "жирные цели" уничтожила Украина в Крыму?

По словам авиационного эксперта, украинские дроны успешно уничтожают вражеские радиотехнические средства – локаторы, РЭБ-системы и пусковые системы для различных средств.

Кроме того, Украина уничтожила достаточно мощный радар "Небо-У", который может просматривать море на расстояние 400 километров. Также удалось уничтожить 3 российских самолета Бе-12 "Чайка", которые занимались поиском подводных лодок. В частности, они занимались поиском украинских морских дронов Magura V5.

Сейчас открыта дорога, таки себе автобан по Крыму. Все эти удары привели к тому, что россияне даже уничтожили свой самолет-истребитель Су-30. Просто взяли и сбили,

– подчеркнул он.

Напомним, что 17 октября оккупанты отражали атаку со стороны Украины в Крыму, во время противовоздушной обороны они сами уничтожили свой самолет.

Какие еще важные цели поразила Украина в Крыму?