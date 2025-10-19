Українські дрони вже давно залітають до Криму, але з кінця цього літа і початку осені активність ГУР та СБУ підвищилась. Це призвело до того, що росіяни почали збивати й власну авіацію.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, пригадавши, що за останній час Україні вдалось повністю знищити доволі велику кількість критично важливих цілей для ворога. Мовиться і про літаки, і про РЕБи.

Які "жирні цілі" знищила Україна в Криму?

За словами авіаційного експерта, українські дрони успішно знищують ворожі радіотехнічні засоби – локатори, РЕБ-системи та пускові системи для різних засобів.

Крім того, Україна знищила досить потужний радар "Небо-У", який може проглядати море на відстань 400 кілометрів. Також вдалось знищити 3 російські літаки Бе-12 "Чайка", які займались пошуком підводних човнів. Зокрема, вони займались пошуком українських морських дронів Magura V5 .

Зараз відкрита дорога, таки собі автобан по Криму. Всі ці удари призвели до того, що росіяни навіть знищили свій літак-винищувач Су-30. Просто взяли і збили,

– наголосив він.

Нагадаймо, що 17 жовтня окупанти відбивали атаку з боку України в Криму, під час протиповітряної оборони вони самі знищили свій літак.

Які ще важливі цілі уразила Україна в Криму?